Batwoman, colpo di scena: Ruby Rose non sarà sostituita, si pensa a una nuova protagonista

C'è una notizia eclatante trapelata nelle ultime ore riguardo la sostituzione di Ruby Rose in Batwoman: sembra infatti che la produzione sia alla ricerca di un'attrice che interpreti un ruolo diverso rispetto a quello della protagonista attuale, Kate Kane alias cugina di Bruce Wayne.

A diffondere la notizia è stato il forum Reddit di Batwoman, poi condiviso da Decider, dove è stato pubblicato e poi cancellato un messaggio che indicava un casting per un personaggio chiamato Ryan Wilder, che a quanto sembra sarebbe una ragazza ribelle e sfacciata, indisciplinata e selvaggia, appartenente sempre (come ha da tempo chiarito la produzione) alla comunità LGBTQIA+.

Dunque un taglio netto alla trama quello a cui sta pensando la regia dello show CW, che sta rivedendo totalmente il personaggio, e che infatti viene descritto come "[una ragazza] senza nessuno nella sua vita che la tenga in carreggiata, Ryan ha trascorso anni come tossicodipendente, mascherando il suo dolore con cattive abitudini. Una ragazza che ruberebbe il latte per un gatto randagio e che potrebbe anche ucciderti a mani nude, Ryan è il tipo di combattente più pericoloso: altamente qualificata e selvaggiamente indisciplinata. Una lesbica dichiarata. Atletica. Grezza. Appassionata. Imperfetta. Non proprio l'eroe stereotipato americano".

Al vaglio ci sono ancora molte attrici per il ruolo, ma ancora non si sa chi sarà l'interprete di Ryan Wilder né come questo cambiamento influirà sugli equilibri della narrazione. Per gli autori il personaggio sarà in procinto di diventare Batwoman, quindi supponiamo che Ruby Rose verrà sostituita all'interno della trama da questa nuova supereroina, ma per adesso sono solo congetture. Attendiamo ulteriori dettagli dai produttori della serie tv.

Intanto Ruby Rose è stata rimossa dalle immagini promozionali della seconda stagione ad ulteriore conferma dell'allontanamento dell'attrice. Rivediamo insieme i 10 migliori momenti di Ruby Rose come Batwoman.