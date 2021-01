Batwoman: ecco come il cast ha reagito alla nuova protagonista Javicia Leslie

Javicia Leslie ha assunto il ruolo della nuova Batwoman ma, l'attrice non deve fare solo i conti con i criminali di Gotham City ma anche e soprattutto con le sue co star della serie CW che sembra fossero molto affezionati a Ruby Rose interprete di Kate Kane.

Sulla nuova star di Batwoman Nicole Kang ha detto: "Ho fatto vidoechiamate con Javicia, ci siamo sentite molto spesso mentre eravamo a Los Angeles, sapevamo che saremmo diventate amiche".

Rachel Skarsten ha una particolare passione in comune con Javicia: l'amore delle piante.

"La mia prima impressione di Javicia è stata molto buona prima ancora di incontrarla. Penso che sia stato [Camrus Johnson] a dirmi che le piacciono molto le piante, il che mi ha fatto pensare: 'Questa ragazza è fantastica'".

Camrus ha effettivamente incontrato la sua nuova co-protagonista in una notte molto triste, ovvero quella della morte di Chadwick Boseman: "La prima sera che ho incontrato Javicia era la sera in cui Chadwick Boseman è morto", ha ricordato. "E all'inizio quando è arrivata, le ho detto 'Mi dispiace, forse avremmo dovuto cancellare dal momento che siamo tutti in lutto', e lei ha detto: 'No, mi sento come se dovessimo uscire ancora di più'. Mi stava solo mostrando quanto fosse grande il suo cuore. Quindi la mia prima impressione è stata molto buona. L'ho sentita subito come una di famiglia".



Javicia ha trovato un terreno comune con i suoi nuovi compagni e si è subito innamorata di tutti loro: "Sono tutti così straordinariamente diversi. Li adoro".



Vi ricordiamo che la seconda stagione di Batwoman arriva il 17 Gennaio.