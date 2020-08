Batwoman: come sarà il costume di Javicia Leslie? Primi indizi nel poster del DC FanDome

Dopo il ritiro di Ruby Rose, spetterà a Javicia Leslie indossare il mantello di Batwoman: il poster del DC FanDome potrebbe aver già svelato qualcosa riguardo al nuovo look.

Il cast e i produttori della serie televisiva dedicata all'eroina di Gotham saranno infatti presenti e avranno un panel dedicato, durante il quale avranno modo di presentare a dovere la nuova attrice e i progetti futuri. Per promuovere l'evento alla stampa, è stato inviato il poster (che trovate qui sotto) con presenti vari personaggi disegnati dal noto fumettista Jim Lee.

Tra i molti eroi alla riscossa troviamo anche una Batwoman inedita, che sembra rispecchiare la fisionomia della nuova attrice. Ovviamente siamo ancora lontani dalla messa in onda della nuova stagione (almeno nel 2021), e i costumisti potrebbero essere ancora in alto mare per quanto riguarda il nuovo design da studiare per Leslie, ma dopo questo primo teaser è possibile che durante l'evento ci venga mostrato qualcosa in merito.

Al contrario di Kate Kane, la new entry Ryan Wilder è descritta come una ragazza avventurosa e un po' sfrontata. Ha passato anni a lavorare nei bassifondi come corriere di droga, e ora vive in un furgone: il suo stile di vita l'ha portata ad essere una combattente letale, atletica e appassionata, ma in lei non manca un lato indisciplinato che la porterà a fallire più volte.

È stato pubblicata anche l'immagine del Bat Segnale: vi raccomandiamo di seguire l'evento con noi , rimandandovi al calendario del DC Fandome.