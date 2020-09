Batwoman, come sarà il costume di Ryan Wilder? Proviamo a scoprirlo insieme

La seconda stagione di Batwoman dovrà rivelare ai fan della serie il destino di Kate Kane e introdurre al contempo il nuovo personaggio interpretato da Javicia Leslie. Sicuramente non sarà una sfida semplice ma, ciò che più di ogni altra cosa preoccupa i fan della serie al momento, è scoprire quale sarà il nuovo costume della protagonista.

Preziose informazioni a riguardo sono giunte proprio dalla Leslie che, ha rivelato quanto per lei sia importante dimostrare al mondo che si tratti della prima Batwoman di colore.

"Stiamo parlando anche di come rendere adatto il costume alla prima Batwoman nera, deve essere come lei, ogni sorella deve potersi riconoscere. Quindi avremo sicuramente più capelli dalla consistenza naturale e cose del genere. Il costume è ancora in fase di realizzazione. Non vedo l'ora di scoprire come sarà. In realtà non ne ho idea. Ho appena visto una straordinaria fanart e mi piacerebbe molto che assomigliasse a questo".

Durante il DC FanDome la showrunner della serie ha stuzzicato ulteriormente l'interesse dei fan, rivelando che si evolverà come Ryan Wilder: "Nella prima stagione Kate Kane abbraccia il proprio destino, svela la propria identità. Volevo ripercorrere lo stesso schema narrativo anche con Ryan Wilder. Il suo costume non deve nascondere ciò che la rende un'eroina fantastica. Vedremo i due evolversi insieme".

Intanto le riprese di Batwoman sono appena iniziate e, dunque presto potremo rivedere la nostra eroina preferita sul piccolo schermo e scoprire tutti i particolari del suo eccezionale costume.