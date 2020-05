Batwoman: come hanno reagito gli altri attori all'abbandono di Ruby Rose?

L'inatteso addio di Ruby Rose a Batwoman ha lasciato tutti interdetti. Tutto il cast comunque, nonostante lo shock iniziale, sembra essere abbastanza tranquillo sul sul futuro della serie.

Due in particolare si sono maggiormente espressi a riguardo, Camrus Johnson, che interpreta Luke Fox nella serie, e Nicole Kang, che interpreta la sorella di Kate, Mary. Entrambi molto attivi con il fandom di Batwoman.

Gli attori non si sono espressi sui motivi dell'abbandono della Rose ma, in sostanza hanno invitato il pubblico a mantenere la calma in questo momento così difficile per la serie e a tenere la testa alta.

Camrus Johnson ha twittato: "Famiglia, vedere i vostri cuori che si spezzano, distrugge anche il mio. Ciò che è importante però è che abbiamo una stagione 2. Lavoreremo duramente con tutta la produzione per darvi una straordinaria stagione 2 che continuerà a rappresentare le comunità lgbtqa+ e tutte le persone di colore. Continueremo ad andare forte. Credeteci."

Nicole Kang ha invece scritto: "Sto pensando a tutti voi. Un grande abbraccio. Tenete la testa alta e continuate con le vostre battaglie".

Batwoman era stata già rinnovata per una seconda stagione a gennaio ed è inevitabile ora che la produzione si ritrovi in alto mare, e che tutto il pubblico sia in subbuglio. Non ci sono ancora notizie ufficiali relative all'abbandono. Ruby Rose in un comunicato ha parlato semplicemente di una decisione molto difficile e sofferta. Alcuni rumor dicono che l'attrice soffra di gravi problemi fisici che addirittura l'hanno lasciata momentaneamente paralizzata, altri dicono semplicemente che non era mai nato un buon rapporto lavorativo tra la produzione e l'attrice. Nessuna delle due parti era soddisfatta del lavoro fin qui svolto.

In attesa di scoprire chi sarà la nuova interprete, vi lasciamo alla sinossi ufficiale della seconda stagione di Batwoman.