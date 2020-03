Batwoman è in compagnia della sorella nelle foto della prossima puntata della serie

Grazie alla conclusione delle riprese di Batwoman la serie non ha subirà nessun ritardo a causa dell'emergenza Coronavirus, scopriamo quindi cosa accadrà nella prossima puntata dello show grazie alle immagini e alla sinossi ufficiale.

Potete vedere le foto condivise dall'emittente televisiva The CW in calce alla notizia, tra i protagonisti troviamo la famiglia di Kate Kane, la sorella Alice infatti ha voluto chiedere un aiuto a Batwoman per un incarico misterioso. Ecco la sinossi ufficiale di "Throught The Looking Glass", puntata che andrà in onda il prossimo 22 marzo: "Kate inizia a farsi qualche domanda riguardo il suo istinto, mentre Luke riceve delle buone notizie. Alice cerca la sorella per farsi aiutare".

Nell'episodio troveremo anche Dougray Scott, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson, la regia è stata affidata a Sudz Sutherland mentre la sceneggiatura è opera di Nancy Kiu. È un momento molto difficile per Kate, che ha voluto uccidere August Cartwright a causa delle violenze nei confronti della sorella. Inoltre insieme ad Alice e Jacob Kane, la supereroina interpretata da Ruby Rose dovrà organizzare l'importante fuga di Mouse dal celebre Manicomio di Arkham, luogo dove è stato rinchiuso.

In attesa della conclusione della prima stagione della nuova serie dell'Arrowverse, vi lasciamo con la nostra anteprima di Batgirl.