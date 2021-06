Batwoman, confermata l'esistenza di Bane e altri villain di Batman nell'Arrowverse!

L'episodio 2x17 di Batwoman, il penultimo della stagione, ha fatto il suo esordio su The CW ormai da qualche giorno, e ha portato con sé delle interessanti novità sulla cosiddetta "lore" dell'Arrowverse. Attenzione, seguono spoiler sulla trama.

Intitolata "Kane, Kate", la puntata vede Circe avventurarsi in una stanza della Batcaverna in cui sono presenti una serie di oggetti di grande valore: i trofei dei vari cattivi che Bruce Wayne/Batman ha affrontato nel corso degli anni.

Oltre ad includere degli strumenti già mostrati o menzionati in precedenza nel franchise, come l'ombrello di Pinguino, il cappello del Cappellaio Matto, le bombole di Mr. Freeze, l'anello per la scossa di Joker e le viti di Poison Ivy, questo particolare caveau conferma per la prima volta l'esistenza di alcuni villain DC mai comparsi prima nell'Arrowverse, mostrando per esempio il veleno di Bane, un dente di Killer Croc e il fango di Clayface.

Il diciottesimo e ultimo episodio della seconda stagione di Batwoman, lo ricordiamo, andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 27 giugno. Intitolato "Power", il finale di stagione vedrà Ryan Wilder mettere in discussione il suo ruolo di eroine quando dovrà unire le forze con Luke Fox, Mary Hamiltone Sophie Moore per un epico scontro con Black Mask.