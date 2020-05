Batwoman, il Coronavirus ha impedito un crossover con Supergirl: tutti i dettagli

Nei giorni scorsi è andato in onda il tanto attesto finale di stagione di Batwoman e non sono di certo mancati i colpi di scena. Questa serie, come molte altre, ha subito dei tagli per via del Coronavirus, privandoci anche di un simpatico crossover con Supergirl.

Nell'episodio "O' Mouse" ne accadono di cose, Alice (Rachel Skarsten) avvelena Mouse (Sam Littlefield) in modo da poter perpetrare la sua vendetta contro la famiglia, Jacob (Dougray Scott) affronta per ben due volte Kate, e avviene anche l'introduzione di "Bruce Wayne" nell'Arrowverse.

Il finale anticipato di Batwoman ha creato qualche problema di continuità e ha causato la cancellazione di una scena in particolare, molto simpatica, come raccontato dalla showrunner Caroline Dries. Gli autori, a testimonianza dell'amicizia tra Supergirl e Batwoman, volevano inserire sulla libreria di quest'ultima, una loro foto insieme, ma purtroppo la produzione non ha fatto in tempo a realizzarla.

"Bene, ecco uno dei contrattempi Covid", ha spiegato Dries. "Gli addetti ai lavori mi hanno detto che erano bloccati e che non potevano scattare una foto delle due eroine insieme. È stato un po' deprimente, perché volevo dimostrare che Kate aveva una foto di Kara nella sua biblioteca, perché sono buone amiche".

L'amicizia di Kate con Kara è sicuramente molto importante, ma se i fan sperano di vedere Kara fare un salto a Gotham la prossima stagione, potrebbero rimanere delusi. La scorsa settimana, la CW ha annunciato che le nuove stagioni dei due show non avrebbero debuttato fino a gennaio e che Supergirl sarebbe tornato addirittura a metà stagione. Il cambio di programma renderebbe molto complicato persino un mini crossover.



"Non credo proprio", ha detto Dries quando gli è stato chiesto se Kara potesse avere un cameo nella prossima stagione di Batwoman. "Il modo in cui si sta definendo la produzione di Supergirl, non si allinea realmente con il nostro".

Intanto trapelano nuove indiscrezioni sulla stagione 2 di Batwoman. Non ci resta che attendere.