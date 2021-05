Batwoman, i Corvi sempre più pericolosi nella trama di 'Armed and Dangerous'

La CW ha pubblicato online la sinossi ufficiale del quindicesimo episodio della seconda stagione di Batwoman, serie appartenente all'Arrowverse e interpretata da Javicia Leslie ormai vicina alla conclusione di questo arco narrativo, dove i pericolosi e insidiosi Corvi stanno mettendo a dura prova l'eroina di Gotham.

L'episodio di Batwoman della scorsa settimana si è concluso con Luke Fox ucciso proprio dai Corvi. La situazione è devastante e, mentre la vita di Luke è in bilico, chi gli è più vicino mette in gioco tutto per prendere delle scelte significative. Dato il modo in cui la serie ha gestito la natura problematica dei Corvi in questa stagione, sembra che la sinossi del 15° episodio sia una progressione naturale della narrazione.



Ecco la sinossi di Batwoman 2x15 "Armed and Dangerous":



"È UN ADDIO? - Mentre la vita di Luke Fox (Camrus Johnson) è appesa a un filo, le ripercussioni del devastante evento saranno il catalizzatore di alcune decisioni che cambieranno la vita a coloro che circondano il ragazzo. Nel cast anche Javicia Leslie, Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tendy e Nicole Kang".



Il nuovo episodio della seconda stagione di Batwoman andrà in onda su CW domenica 6 giugno 2021. Fateci sapere cosa ve ne pare della sinossi nei commenti in calce alla notizia.