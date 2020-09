Batwoman, cosa ne sarà di Kate Kane? Ce lo svela la showrunner Caroline Dries

Dopo la prima sorprendente stagione, Batwoman tornerà nel 2021 con i nuovi episodi che dovranno fare i conti con un enorme cambiamento. L'abbandono di Ruby Rose ha messo a dura prova la produzione della serie che ora dovrà spiegare quale sarà il destino di Kate Kane e come verrà sostituita da Ryan Wilder interpretata da Javicia Leslie.

Proprio a tal proposito è intervenuta Caroline Dries al DC FanDome svelando quello che sarà l'approccio alla nuova stagione di Batwoman:

"Abbiamo due storie importanti da raccontare, mentre ci approcciamo alla seconda stagione. In primis dobbiamo fare i conti con il destino di Kate Kane. Tutti si chidono Dov'è Kate?' Cosa è successo a Kate? È viva? È morta? È scomparsa? È in fuga? È tenuta prigioniera? È persa? Questi sono tutti enormi misteri che ci spingono sulla serie, e tutti i nostri affronteranno la cosa in modo diverso. Diverse teorie del complotto, diversi punti di vista, e da tutto questo deriverà molto dramma, tensione, mistero e intrigo. Sarà scioccante, fantastico e sorprendente".

"E poi poi dobbiamo ovviamente introdurre Javicia", ha continuato la Dries. "Abbiamo un nuovo eroe che sta nascendo a Gotham. Javicia può parlarci di lei, ma è un nuovo personaggio per il mondo DC, e ha tutto contro di lei. Si tratta una ragazza che era sommersa dalle ingiustizie sin dalla nascita, il mondo non è stato costruito per questa persona, e lei combatterà costantemente contro il sistema. Per tutto il tempo, ha combattuto per tutta la sua vita, e continuerà a combattere come Batwoman".

Anche se non si sa ancora esattamente come Kate verrà sostituita nello show,il fandom di Batwoman era molto preoccupato per il ruolo riservato alla comunità LGBTQ+ in questa seconda stagione, credendo che vi sarebbe stato un parziale ridimensionamento del mondo gay, ma la Dries ha rassicurato che ciò non avverrà.