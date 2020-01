Per Batwoman le cose iniziano davvero a complicarsi nel prossimo episodio

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale dell'episodio 12 di Batwoman, che andrà in onda il prossimo 16 febbraio. Il nuovo capitolo, intitolato Take your choice, continua ad approfondire la storia emersa nel corso del crossover Crisi sulle Terre Infinite, con l'introduzione del personaggio di Beth.

Apparentemente, Beth è una versione di Alice rimasta su Earth-Prime quando l'universo è stato riavviato dallo Spettro. A quanto pare, però, tra le due sembrano esserci problemi di coesistenza ed entrambe hanno accusato dei fortissimi mal di testa alla fine dell'episodio di domenica scorsa.

La sinossi ufficiale di Take your choice recita: "Mentre Kate (Ruby Rose) è coinvolta tra due sorelle, Luke (Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang) hanno il compito di trovare la causa del debilitante mal di testa di Beth. Un visitatore comunica delle buone notizie a Jacob (Dougray Scott), mentre Sophie (Meagan Tandy) porta il suo nuovo ruolo all'estremo e Alice (Rachel Skarsten) fa una scoperta devastante."

L'episodio, scritto da Ebony Gilbert, è diretto da Tara Miele. Leggendo tra le righe, è possibile che Alice scoprirà che c'è un'altra Beth là fuori, e probabilmente non finirà bene per nessuno: non è il tipo di donna che accetta di buon grado di essere sostituita.

"Andando avanti, penso che Mary la riterrà davvero responsabile" ha detto a Comicbook.com Nicole Kang. "Penso sia il tipo di donna per cui le azioni contano più delle parole, anche se è una che parla molto."

Prossimamente un episodio di Batwoman sarà diretto da Paul Wesley. Recentemente, la sceneggiatrice di Batwoman ha parlato del coming out di un personaggio.