Batwoman: la CW ha pubblicato un nuovo teaser trailer

Dopo la diffusione delle prime immagini ufficiali, la CW ha pubblicato sul proprio account Twitter un nuovo teaser trailer dalla durata di 20 secondi sull'imminente serie Batwoman.

Il serial si concentrerà sul personaggio della DC Comics, Kate Kane, la nipote di Batman che cercherà di portare una ventata di speranza in Gotham. La storia sarà ambientata nell'Arrowverse, condividendo dunque la continuity con gli altri show ambientati nello stesso universo. Però, è stato confermato che saranno presenti villain diversi.

Nel breve trailer Ruby Rose, che interpreterà Batwoman, pronuncia la frase "le persone non sempre sono quello che sembrano". Le immagini poi rimandano al debutto della serie, che avverrà il prossimo 6 ottobre. Il personaggio ha già debuttato nel crossover Elseworlds e ora entrerà a far parte del nuovo ciclo Crisis on Infinite Earths, di cui la serie sarà una delle cinque parti che lo costituiranno.

Parlando del suo personaggio, che ricordiamo essere la prima supereroina lesbica ad essere protagonista di uno show, Rose ha dichiarato: "è molto divertente perché è una miliardaria ed è circondata da donne che la amano". Ha poi aggiunto che Kate Kane "ha sempre saputo chi era, ma in questo crossover imparerà davvero a conoscersi, anche come Batwoman. In fondo non è la prima volta che ha indossato il costume".