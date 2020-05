Batwoman, la CW rimuove Ruby Rose della immagini promozionali della seconda stagione

L'addio di Ruby Rose a Batwoman dopo solo una stagione, ha lasciato tutto il pubblico di stucco. Ma se per i fan si è trattato di un fulmine a ciel sereno, per gli addetti ai lavori non è stato un addio poi così inaspettato.

Inizialmente l'abbandono era stato attribuito a problemi di salute dell'attrice che, l'avrebbero lasciata momentaneamente paralizzata, ma ora, in molti dicono che sul set della serie il malcontento della protagonista serpeggiasse già da molto tempo.

Pare infatti che a Rose non sarebbe mai piaciuta la location delle riprese, ovvero la città di Vancouver e che, si fosse spesso scontrata con la troupe per lunghe ore di lavoro. L'attrice poi si sarebbe resa conto nel corso della produzione, che l'impegno in uno show televisivo, avrebbe significato non potersi impegnare parallelamente anche in una carriera cinematografica.

Ruby Rose non si è ancora espressa in merito al suo abbandono, l'attrice infatti si è solo limitata a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte allo show rendendolo uno straordinario successo. E mentre c'è già chi si propone per interpretare il ruolo di Kate Kane in Batwoman, in attesa della scelta, la CW ha rimosso il volto della Rose dalle immagini promozionali.

Il 14 maggio infatti l'emittente televisiva aveva pubblicato un grafico delle serie in arrivo per la prossima stagione. Sul trafiletto di Batwoman capeggiava il volto dell'attrice ora sostituito dall'iconico simbolo del pipistrello come potete vedere nell'imagine di seguito.

Batwoman dovrebbe tornare nel gennaio 2021, il che significa che la produzione della serie dovrà iniziare non appena i blocchi dovuti al COVID-19 saranno stati rimossi ed si potrà tornare a lavorare in maniera sicura. La ricerca di una sostituta continua quindi senza sosta, anche se, tuttavia, nessun nome di rilievo è ancora emerso. In attesa di conoscere la nuova interprete potete ripercorrere con noi i migliori momenti di Ruby Rose come Batwoman .