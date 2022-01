Batwoman: date un occhio alla Poison Ivy di Bridget Regan nelle nuove foto pubblicate!

Finalmente Batwoman tornerà su The CW dopo la pausa, con il suo ottavo episodio. Proprio in questa puntata ci sarà l'arrivo di Poison Ivy, anticipato già nell'ultimo trailer di metà stagione di Batwoman. Delle nuove immagini, che troverete in fondo all'articolo, ci mostrano il look della villain.

A interpretare il personaggio ci sarà Bridget Regan, che sarà la dottoressa Pamela Isley, la botanica che è diventata supercriminale che ha dato più di un grattacapi ai diversi bat-eroi. E probabilmente farà lo stesso anche in questo caso, andando a colpire la protettrice di Gotham City, Ryan Wilder aka Batwoman.

Nelle immagini possiamo dare uno sguardo al design dei look di Poison Ivy che, da quel che sappiamo dai fumetti, dovrebbe coinvolgere molto il colore "verde". E in effetti è una tinta presente negli abiti che indossa nelle foto. Inoltre sui suoi vestiti, come fra le sue mani, vediamo dei dettagli di piante, a cui è per ovvie ragioni molto legata. In uno scatto, invece, diamo un occhio a un momento sentimentale. Renee Montoya ne è coinvolta.

Proprio l'interprete di Renee ha detto che la villain interpretata da Regan apparirà inizialmente nei flashback del suo personaggio. Tuttavia la sua partecipazione alla serie potrebbe crescere, disegnando per lei un ruolo importante nell'Arrowverse. Per adesso ci accontentiamo di sapere che sarà un personaggio ricorrente nella terza stagione.