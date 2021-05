Batwoman, David Ramsey su John Diggle nello show:'Sente delle voci'

Batwoman ha dovuto affrontare molti cambiamenti nella seconda stagione, creando un personaggio completamente nuovo, Ryan Wilder, interpretato da Javicia Leslie, nel ruolo principale della serie. Le circostanze della stagione hanno impedito a Batwoman d'incrociarsi con le altre parti dell'Arrowverse diverso sembra il futuro di John Diggle.

Il personaggio parteciperà a cinque show del franchise, iniziando da un episodio di Batwoman; una partecipazione che ha fatto storcere un po' il naso ai fan, visto che Diggle non ha interagito con nessuno dei personaggi attualmente nella serie. La risposta di David Ramsay non si è fatta attendere.



L'attore ha accennato al fatto che questa scelta è dettata dal 'sentire le voci' del suo personaggio:"Mal di testa. Mal di testa debilitanti. E sente delle voci" ha dichiarato Ramsay "Va a Gotham per per ottenere aiuto per questo motivo, per vedere un medico lì, e nel frattempo la sua storia di A.R.G.U.S. prosegue. Sua moglie è ancora a capo di A.R.G.U.S. ed è co-responsabile. [...] Si trova lì per assistere e aiutare in ogni modo possibile con il suo accesso ad A.R.G.U.S. Questa è una parte molto importante di ciò che lui è" conclude l'attore.

Dopo aver saputo che Poison Ivy esiste nell'Arrowverse, i fan attendono di sapere in che modo John Diggle apporterà il proprio contributo alla trama di Batwoman.



