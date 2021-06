Batwoman, diamo una prima occhiata al nuovo costume: ecco le foto di Wallis Day

Batwoman ha subito tanti cambiamenti dalla prima alla seconda stagione, alcuni piuttosto significativi. Dopo l'addio di Ruby Rose il suo personaggio è stato brevemente cancellato dallo show per essere poi reintrodotto e interpretato da Wallis Day. I fan sono curiosi di come la new entry interpreterà il ruolo e ora ecco una piccola anticipazione.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla stagione 2 di Batwoman. Su Everyeye trovate anche le foto promozionali di Wallis Day nella seconda stagione.



Ricordiamo che la seconda stagione in Italia è ancora inedita. Nell'episodio 17 di Batwoman sono stati svelati alcuni dettagli su come è nato il costume di Batwoman - che trovate nelle foto in calce alla news, pubblicate da Wallis Day su Twitter. Kate stava ingannando il Bat Team quando ancora aveva subito il lavaggio del cervello, affiancando Black Mask. Il Bat Team rimase spiazzato quando Kate decise di colpirli con dei dardi tranquillanti, rubando il Batsuit e una sfilza di armi di Bruce Wayne.

Ovviamente per poter vedere Kate in azione in questo nuovo costume dovremo aspettare l'ultimo episodio della seconda stagione ma nel frattempo potete dare un'occhiata al costume già nelle foto pubblicate dalla protagonista.



