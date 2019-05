Batwoman: diamo un'occhiata ravvicinata al costume indossato da Ruby Rose

Grazie a un'immagine postata su Instagram possiamo dare uno sguardo ravvicinato al costume di Batwoman che Ruby Rose indosserà nella serie televisiva targata The CW e che allarga così il mondo già occupato da Arrow, The Flash e le altre.

Le immagini provengono direttamente dal primo teaser di Batwoman diffuso nella giornata di ieri e un po' a sorpresa dal network americano, dopo l'annuncio della prima stagione completa dedicata al personaggio. Queste ci mostrano il design del nuovo costume, che svela delle differenze con quanto già visto negli episodi che raccontavano della prima comparsa di Kate Kane/Batwoman nell'Arrowverse, ovvero nell'arco narrativo dedicato ad Elseworlds.

Come noto, Ruby Rose sarà il primo supereroe apertamente gay protagonista di una serie televisiva e ha ottenuto il plauso del pubblico proprio grazie all'arco narrativo con cui ha esordito nell'Arrowverse qualche mese fa. "Ha sempre saputo chi era, ma è nel crossover che ne assume piena consapevolezza", ha dichiarato la stessa Rose a proposito del suo personaggio.

La serie su Batwoman vedrà protagonista l'eroina in una Gotham City ormai orfana di Batman, con questa costretta quindi a modificare il costume di Bruce Wayne per prendere le redini della città con il compito di proteggerla dai criminali. Il personaggio a fumetti, lo ricordiamo, fu introdotto per la prima volta in Detective Comics nel 1956 nelle fattezze di Kathy Kane, una delle prime vigilanti appartenenti alla "famiglia di Batman". Il personaggio ha subito una re-invenzione nella serie The New 52, dove ha assunto i caratteri di una lesbica ebrea di nome Kate Kane.