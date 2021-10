Batwoman, anche Dougray Scott risponde a Ruby Rose: 'Sono diffamazioni'

Dopo la dichiarazione di Warner Bros. TV, anche l'attore Dougray Scott ha commentato le recenti affermazioni di Ruby Rose sulla produzione di Batwoman, e ciò che sarebbe davvero successo sul set della serie The CW.

Quest'oggi l'ex-protagonista di Batwoman Ruby Rose aveva scioccato tutti con delle storie Instagram in cui raccontava la sua versione dei fatti su quanto accaduto quando ha lasciato la serie DC targata The CW, e non solo.

L'attrice documentava infatti una serie di comportamenti alquanto sconcertanti da parte del presidente di WBTV, dei produttori dello show (in primis la showrunner Caroline Dries) e alcune sue co-star, oltre a lamentare le condizioni di lavoro tiranniche a cui erano sottoposti i membri del cast e della crew (citando anche diversi infortuni avvenuti sul set, incluso il suo).

In particolare, per quanto concerne gli altri attori, Rose aveva puntato il dito contro Dougray Scott, che avrebbe "ferito una stuntwoman", "urlato contro e verbalmente abusato delle donne", e avrebbe fatto il comodo suo sul set, "presentandosi e andandosene via ogni volta all'ora che voleva".

La replica piuttosto indignata di Scott, tuttavia, non ha tardato ad arrivare: "Rifiuto nella maniera più completa e assoluta le affermazioni diffamatorie e nocive di [Ruby Rose] nei miei confronti; sono interamente inventate e nulla di tutto ciò è mai accaduto" ha dichiarato l'attore ai microfoni di TV Line.

"Come ha dichiarato anche Warner Bros. Television, hanno deciso di non richiamarla per la seconda stagione basandosi su molteplici reclami riguardo al suo comportamento sul set" ha poi aggiunto Scott, ripetendo quanto si può leggere nel comunicato dello studio diffuso qualche ora fa, e che aveva definito frutto di "revisionismo storico" le rivelazioni odierne dell'attrice.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, che sicuramente non mancheranno nelle prossime ore, vi ricordiamo che la serie tv di Batwoman è arrivata attualmente alla sua terza stagione, in onda ogni settimana su The CW.