Batwoman: in Down Down Down Kate Kane assumerà una nuova identità

Abbiamo appena scoperto le origini di Alice in Batwoman, ora la serie si prepara ad entrare nel vivo, in particolare dopo l'ultima puntata in cui ci sarà un cambiamento fondamentale nel personaggio interpretato dall'attrice Ruby Rose.

L'episodio intitolato "Down Down Down" rivela che le gesta della protagonista hanno attirato non solo l'attenzione degli abitanti di Gotham City, ma anche dei numerosi avversari di Batman. Tra questi è presente Tommy Elliot, che è appena entrato in possesso di un'arma capace di uccidere chiunque indossi l'armatura del Cavaliere Oscuro. Kate si sente quindi colpevole per questa situazione, decidendo così di non indossare più il costume del cugino. Luke però ha voluto risolvere la situazione modificando il celebre vestito, ha aggiunto così un simbolo di colore rosso sul petto e l'iconica parrucca.

Dopo la sconfitta di Elliot, tutti in città sanno che Bruce Wayne non è tornato, ma una nuova supereroina è pronta a difendere la metropoli ormai alla mercé delle gang criminali. Non sappiamo ancora quali saranno le prossime sfide che il personaggio di Ruby Rose dovrà affrontare, non rimane quindi che aspettare le prossime puntate in onda ogni domenica su The CW. Come potete leggere nelle nostre prime impressioni di Batwoman la serie sembra essere un'aggiunta promettente nell'universo narrativo dell'Arrowverse, grazie in particolare alla convincente interpretazione dell'attrice australiana.