Batwoman: due personaggi identici si incontrano nell'episodio Take Your Choice

Grazie alla sinossi di Take Your Choice e alle immagini riguardanti Beth Kane abbiamo potuto capire l'essenza del problema: nella nuova puntata di Batwoman ci saranno due versioni di uno stesso personaggio.

Se la serie fosse stata un western avremmo sentito l'immancabile frase ad effetto "Questa città è troppo piccola per tutte e due". In questo caso la città in questione è Gotham City e i personaggi coinvolti sono la Beth Kane proveniente da un'altra realtà e la malvagia villain nota come Alice. Gli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite hanno innescato questo spiacevole inconveniente, ma su Earth Prime può esserci una sola Beth. Le due hanno infatti iniziato ad avvertire un forte mal di testa ed è chiaro che assisteremo ad una resa dei conti che coinvolgerà in qualche modo anche Batwoman.

In una clip esclusiva di Entertainment Weekly (link alla fonte in basso), vediamo Beth e Luke Fox discutere animatamente per trovare una soluzione in tempi rapidi. Proprio quando la ragazza pronuncia le parole "se una sopravvive, l'altra deve morire", ecco che compare Alice, anche lei visibilmente provata. Un colpo di tosse annuncia il suo arrivo. "Tu non sei... me" dice a Beth. Il resto lo scopriremo soltanto guardando la puntata, prevista negli USA per il 16 febbraio. In Italia dovremo probabilmente aspettare l'estate 2020.

Intanto alcune immagini hanno introdotto il personaggio di Nocturna in Batwoman.