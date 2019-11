In Batwoman c'è una battuta rivolta al costume del Batman di Ben Affleck

L'ultimo episodio di Batwoman, una delle serie trasmesse dal network The CW e appartenenti all'Arrowverse, è stato caratterizzato dalla presenza di una battuta pronunciata in riferimento al costume di Batman indossato da Ben Affleck nel film Justice League.

In Mine Is a Long and Sad Tale, questo il titolo della puntata andata in onda lo scorso 3 novembre, la protagonista Kate Kane (Ruby Rose) si stava preparando per poter fronteggiare la sua acerrima rivale, ovvero Alice (Rachel Skarsten). Per avere più possibilità di vittoria, la ragazza ha chiesto a Luke Fox se per caso nella batcaverna fossero presenti degli occhiali per la visione notturna in modo da poter sfruttare un vantaggio tattico contro la sua avversaria. Ma la risposta di Fox è stata perentoria "Batman non costruisce occhiali".

La frase pronunciata da Fox fa riferimento al costume che Ben Affleck indossava nel corso del film Justice League del 2017, diretto prima da Zack Snyder (300) e successivamente da Joss Whedon (The Avengers), e che è stato al centro di parecchie critiche sia da parte del pubblico e sia dalla Critica. Il costume in questione, infatti, era caratterizzato dalla presenza di un paio di occhiali che coprivano la vista del celebre eroe di Gotham City.

Cosa ne pensate di questa frecciatina nei confronti dello sfortunato film dell'ormai ex DC Extended Universe? La nuova puntata della serie con protagonista Ruby Rose, invece, tornerà il prossimo 10 novembre e potete già visionare le immagini del sesto episodio di Batwoman oltre a leggere anche la sinossi di I'll Be Judge, I'll Be Jury. La serie viene trasmessa negli Stati Uniti dal The CW, mentre ancora non è disponibile una data ufficiale per l'esordio in Italia.