Batwoman: Ecco 8 fumetti da leggere per prepararsi alla seconda stagione

In attesa della seconda stagione di Batwoman, vi segnaliamo otto fumetti collegati in qualche modo alle prossime puntate inedite dello show prodotto da The CW e in cui è presente Javicia Leslie nei panni della protagonista.

Nel corso della seconda stagione assisteremo al cambio di protagonista dopo l'abbandono di Ruby Rose: al posto di Kate Kane infatti, scomparsa misteriosamente, sarà presente Ryan Wilder, che assumerà l'identità della supereroina mascherata. In attesa di vedere le prossime puntate inedite, che faranno il loro debutto il prossimo 17 gennaio, ecco alcune opere legate al personaggio dei fumetti DC:

Batwoman Rebirth

The Batman Chronicles

Batman Hush

Batgirl: Rebirth

DC Bombshells

Batman Beyond: Rebirth

All-New Wolverine

Naomi

In particolare la prima opera segnalata è una delle pubblicazioni più recenti incentrate sulla storia di Kate Kane in cui è presente anche il personaggio di Safiyah Sohail, che sarà interpretata da Shivani Ghai nelle puntate dello show di The CW, Batman Chronicles e Hush invece ci permetteranno di conoscere qualche dettaglio in più sulla storia di Victor Zsasz e Tommy Elliot, avversari di Batwoman che saranno presenti anche nello show. In Batgirl: Rebirth invece gli appassionati hanno potuto assistere al debutto di Ryan Wilder, personaggio apparso per la prima volta in questo fumetto. I restanti invece sono incentrati sulla storia di Kate Kane, rivelandoci qualche dettaglio in più su di lei.

Per concludere vi segnaliamo questo video di Batwoman che ricorda l'importanza dell'uso della mascherina.