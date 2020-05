Batwoman, emergono nuove informazioni sulla seconda stagione: tutti i dettagli

In queste ore è stata rivelata la prima sinossi ufficiale per la seconda stagione di Batwoman, nuova serie dell'Arrowverse del network The CW con protagonista la star Ruby Rose.

Come al solito, ve la proponiamo qui sotto. Ma un'avvertenza: non proseguite oltre se temete gli spoiler.

"La seconda stagione inizia con un avvenimento che cambierà per sempre Gotham e il Bat-Team. Batwoman infatti si troverà ogni cosa contro di lei, con tutti i villain in circolazione che cercheranno di colpirla. Nel frattempo, Alice trova del filo da torcere quando viene intrappolata da un pericoloso nemico del suo passato che sa esattamente come sfruttare i suoi punti deboli, mentre le dinamiche fra Luke (Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang) saranno scosse da una storia d'amore. Nel frattempo, la relazione tra Sophie (Megan Tandy) e Julia (la guest star Christina Wolfe) sarà messa in discussione quando Sophie farà una grossa scoperta".

Questa sinossi sembra studiata appositamente per scatenare la curiosità dei fan di Batwoman senza svelare troppe informazioni salienti: ad esempio, qual è l'avvenimento che cambierà per sempre Gotham e il Bat-Team?

Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Come al solito, diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

