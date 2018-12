Batwoman: emergono nuovi aggiornamenti sull'inizio delle riprese del pilot

Batwoman farà il suo attesissimo debutto in Elseworlds, nuovo mega crossover dell'Arrowverse, ma i vertici della CW sembrerebbero avere già le idee chiare sull'inizio delle riprese della serie TV che la vedrà assoluta protagonista. Ad interpretare la supereroina dei fumetti DC ci penserà Ruby Rose.

Stando ad un tweet pubblicato da DiscussingFilm, fonte che in passato si è rivelata più volte attendibile, la produzione del pilot avrà luogo ad aprile, un mese prima degli Upfront dell'emittente americana dove annualmente viene presentato il nuovo palinsesto.

Mark Pedowitz, presidente della CW, aveva così dichiarato: "Realizzeremo un pilot per una metà di stagione e poi vedremo se ordinarne una completa. Abbiamo già cinque serate coperte da show a tema DC Comics e ne abbiamo appena aggiunta una sesta". L'episodio pilota sarà scritto da Caroline Dries di The Vampire Diaries, la quale sarà anche produttrice esecutiva assieme a Greg Berlanti e Geoff Johns.

Nonostante i feroci attacchi in rete che l'hanno costretta a cancellare il suo account Twitter, Ruby Rose è elettrizzata ed al tempo stessa onorata di aver ottenuto questo ruolo, da lei considerato un vero e proprio sogno d'infanzia. Il suo personaggio sarà altezzoso e molto abile nel combattimento corpo a corpo, senza nulla da invidiare al cavaliere oscuro che, come più volte confermato in passato, non apparirà fisicamente all'interno dell'Arrowverse.

I fan potranno finalmente vedere all'opera Batwoman nel secondo episodio di Elseworlds, ma il crossover prenderà ufficialmente il via il 9 dicembre con The Flash, andando poi a coinvolgere il mondo di Arrow e Supergirl. Insomma, tre notti di puro spettacolo.