Batwoman: il nuovo episodio anticipa grosse sorprese per Poison Ivy e Joker

The CW ha diffuso ufficialmente la sinossi dell'ottavo episodio della terza stagione di Batwoman che sarà intitolato True Destiny. Stando a quello che possiamo leggere, pare che l'episodio riserverà delle grandi sorprese relative ai personaggi di Poison Ivy e Joker, i due villain principali della stagione. Gli spettatori non rimarranno delusi!

L'episodio in questione riprenderà le vicende sia di Poison Ivy (Nicole Kang) che di Marquis Jet (Nick Creegan) che nella serie rappresenta una nuova versione del Joker, acerrimo nemico di Batman e del Batmanverso in generale nei fumetti della DC Comics. Oltre a questo, il Bat-Team dovrà scoprire cosa ha portato Pamela Isley (Bridget Regan) a scomparire da Gotham City. Di seguito la sinossi dell'episodio:

"Mary (Nicole Kang) e Alice (Rachel Skarsten) continuano nella loro intesa, Ryan (Javicia Leslie), Luke (Camrus Johnson) e Sophie (Meagan Tandy) sono disperate e disposte a fare quasi qualunque cosa per fermarle, perfino accettare una pericolosa proposta da Renee Montoya (Victoria Cartagena) che ha finalmente liberato Gotham da Pamela Isley (Bridget Regan). Mentre i nostri eroi stanno cercando di scoprire la fonte dei poteri di Poison Mary - e come neutralizzarli - Renee sarà costretta a rivivere il suo straziante passato. Nel frattempo, Marquis (Nick Creegan) è sempre più folle e organizza una serata particolarmente sinistra alla Wayne Tower... dove tutti sono invitati".

Poison Ivy si è mostrata nell'ultimo trailer di Batwoman e proprio sulla sua partecipazione allo show CW, Bridget Regan ha detto: "Sono super entusiasta della trama di Poison Ivy. C'è un aspetto molto importante di lei che ancora non abbiamo svelato e che potrebbe essere molto divertente per il pubblico". Pochi giorni fa The CW ha diffuso una nuova immagine di Poison Ivy.

Batwoman tornerà sui canali di The CW alla ripresa della stagione, il prossimo 12 gennaio. Per scoprire come sarà, non ci resta che attendere ancora qualche settimana!