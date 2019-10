Batwoman: l'ultimo episodio ha anticipato l'arrivo di uno storico nemico di Batman?

La serie TV Batwoman ha esordito lo scorso 6 ottobre con l'episodio pilota. Nel terzo, reso disponibile dal network The CW e intitolato Down Down Down, è stato introdotto il personaggio di Tommy Elliot, che si è reso protagonista di una rivelazione che riguarderebbe una delle maggiori nemesi dell'uomo pipistrello.

All'interno della nuova serie dell'Arrowverse non stanno mancando i colpi di scena, come la nuova identità di Kate Kane mostrata in questo terzo episodio o l'anticipazione della presenza di una puntata dedicata alle origini di Alice in Batwoman.

Ma la notizia che farà probabilmente più piacere ai fan del personaggio DC è la rivelazione involontaria fatta da Tommy Elliot durante il confronto con Kate: la presenza dell'Enigmista. In Down Down Down facciamo la conoscenza del vecchio amico d'infanzia di Bruce Wayne, giunto in città e desideroso di invitare Kate a un party e convinto che Bruce debba fare ritorno in città. Successivamente Kate e Luke scoprono che una pericolosa arma è stata sottratta dall'arsenale di suo cugino e capace di provocare danni distruttivi all'armatura di Batman. Il personaggio interpretato da Ruby Rose capisce così che dietro il furto si nasconde proprio Elliot, che potrebbe adesso conoscere la vera identità di Bruce Wayne.

I due arrivano alla fine a confrontarsi ed Elliot dichiara come è venuto a conoscenza dell'identità di Bruce, ovvero di aver pagato qualcuno per 'indovinarlo'. Questo fare riferimento a un indovinello ha fatto sorgere il dubbio che l'uomo pagato da Elliot in realtà potesse essere Edward Nygma, meglio noto come l'Enigmista.

Non ci rimane che attendere il nuovo episodio di Batwoman per scoprire quando e se farà la sua apparizione il celebre villain dell'uomo pipistrello. La serie, che entrerà a far parte del grande evento crossover intitolato Crisi sulle Terre Infinite, viene trasmessa negli Stati Uniti da The CW, mentre non ci sono ancora notizie ufficiali sulla distribuzione in Italia.