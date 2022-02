Batwoman: l'ultimo episodio conferma che la morte di Jason Todd è canone nell'Arrowverse?

Uno degli eventi più eclatanti e strazianti di tutta la storia editoriale della DC Comics è certamente la brutale morte di Jason Todd, il secondo Robin, per mano del folle Joker con un Batman impotente al riguardo. La morte della spalla tormenterà il Cavaliere Oscuro per sempre e adesso potrebbe essere stata introdotta nell'Arrowverse in Batwoman.

L'ultimo episodio di Batwoman andato in onda era incentrato principalmente sull'introduzione di Kiki Roulette (Judy Reyes), donna che in precedenza aveva fabbricato vari congegni e gadget per il Joker. Alice (Rachel Skarsten) e Mary Hamilton (Nicole Kang) approcciano Kiki per aiutarle a riattivare il celebre congegno elettrico di Joker, ma per farlo Kiki rivela di aver bisogno della tecnologia di Joker stesso contenuta nel suo nascondiglio. Le tre quindi fanno visita al nascondiglio di Joker che come ovvio è pieno di gadget e reperti del passato. Tra questi c'è anche una spranga di ferro insanguinata contenuta in una teca di vetro appesa al muro.

Quest'ultimo sarebbe l'indizio più evidente nonché la prova che Jason Todd esiste nell'universo narrativo di Batwoman (Earth-Prime), quindi in generale nell'Arrowverse. Non solo, l'indizio allude anche alla storyline a fumetti Una morte in famiglia, nella quale Jason Todd viene ucciso a colpi di spranga proprio da Joker, fatto che lascerà traumatizzato per sempre Batman.

Nell'ultimo trailer di Batwoman abbiamo visto il ritorno di Victor Zsasz (Alex Morf) di nuovo nella serie per la prima volta dal suo debutto all'inizio della seconda stagione. "È stato davvero fantastico", ha detto Morf a ComicBook.com l'anno scorso. "Quando ho ottenuto il ruolo per la prima volta ho pensato che fosse davvero una bella sfida. Mi chiedevo: 'Come si entra nella pelle di qualcuno che è capace di quel tipo di atrocità?' Ma poi più ho iniziato a conoscerlo e più mi sono rivisto in lui. Sento che un'altra cosa che è in qualche modo sorprendente di lui, per me, è che sembra sinceramente interessato alle persone e curioso nei loro riguardi".