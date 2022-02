Batwoman: l'ultimo episodio della serie rimanda direttamente a Batgirl?

Nella giornata di ieri è stato trasmesso il penultimo episodio della terza stagione di Batwoman, il quale potrebbe aver offerto agli spettatori della serie The CW una citazione a un altro componente di quella che nei fumetti è spesso definita la Bat-family. Stiamo parlando del personaggio di Batgirl, che prossimamente arriverà con il suo film.

Nel corso della puntata, Ryan Wilder / Batwoman (Javicia Leslie) e il Bat-Team lavorano per scoprire la mossa successiva di Marquis, mentre Jada Jet (Robin Givens) comincia ad aiutarli. Dopo aver ottenuto una copia del programma di Marquis, capiscono che ha avuto un incontro con Barbara Kean, l'ex-moglie del Commissario Gordon. I protagonisti sanno anche che la coppia aveva avuto un figlio che in passato si era cacciato nei guai. Nel corso dell'episodio si scopre che Barbara in passato aveva fatto parte della Black Glove Society, una società composta dalla gente più facoltosa di Gotham che si era formata per coprire i crimini dei loro figli. Marquis aveva rapito i membri del Black Glove - incluso Jade e Barbara - e aveva iniziato a torturarli, prima di essere scoperto da Batwoman.

Sicuramente è interessante che nell'episodio vengano introdotti i personaggi di Barbara Kean e la sua famiglia, visto che questi sono direttamente collegati alla Batgirl originale, ovvero Barbara Gordon. Nei fumetti Barbara Gordon è la figlia del Commissario Jim Gordon e di Barbara e ha un fratello James Jr. che diventa un killer sociopatico. Mentre la giovane Barbara non viene menzionata nell'episodio, questa è la citazione che l'Arrowverse abbia mai fatto al suo personaggio, a parte il rimando all'Oracolo, ruolo che nella serie Arrow era di Felicity Smoak e che nei fumetti DC appartiene proprio a Barbara Gordon quando viene costretta sulla sedia a rotelle dal Joker.

A quanto pare l'ultimo episodio di Batwoman 3 avrà un finale davvero esplosivo, e che potrebbe far impazzire totalmente i fan dello show. Il film su Batgirl arriverà su HBO Max prossimamente e di recente potrebbe aver rivelato il ritorno di Lex Luthor.