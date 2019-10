Batwoman: l'episodio 'Who Are You?' ha svelato un altro celebre villain?

La serie TV Batwoman, dedicata alla celebre cugina di Bruce Wayne e appartenente all'Arrowverse, è entrata nel vivo con il quarto episodio intitolato Who Are You? in cui viene pronunciato il nome di uno degli storici avversari dell'uomo pipistrello.

I problemi non finiscono mai per Kate Kane che si ritrova a dover proteggere Gotham City dall'assalto di vecchie nemesi tra cui alcuni che non hanno avuto problemi a palesarsi, come il Tommy Elliot di Gabriel Mann, o altri che sono stati ancora solamente accennati, come uno storico nemico di Batman in Batwoman.

In Who Are You? il nuovo pericolo che il personaggio interpretato da Ruby Rose rischia di fronteggiare in futuro potrebbe essere Killer Croc, a seguito di una frase pronunciata, seppur in modo ironico, dalla stessa protagonista durante un dialogo con Reagan. L'episodio inizia con Magpie che riesce a rubare un altro prezioso gioiello di Gotham. Tutti aspettano l'intervento di Batwoman che però non arriva. Vesper Fairchild, dalla sua trasmissione radiofonica, si sta chiedendo che fine abbia fatto la supereroina, che nel frattempo si trova a letto con la sua nuova ragazza, Reagan. Kate spegne la radio e subito dopo Reagan suggerisce di aver sentito che Batwoman sta 'facendo' Batman. La protagonista della serie, allora, risponde in modo ironico e un po a disagio chiedendole se ha sentito questa rumor da Killer Croc.

Che questa frase possa aver lasciato qualche indizio sulla presenza del noto villain dell'uomo pipistrello? Vi ricordiamo che Batwoman, insieme ad Arrow, Supergirl, The Flash e le altre serie del network The CW, farà parte del grande evento Crossover Crisi sulle Terre Infinite che si svolgerà tra il prossimo dicembre e gennaio 2020. La serie con protagonista Ruby Rose viene trasmessa negli Stati Uniti appunto da The CW, mentre per la distribuzione in Italia non sono ancora state annunciate date ufficiali. Qualora non l'abbiate ancora visto, vi lasciamo infine al promo del quinto episodio di Batwoman.