Batwoman, i fan affittano un cartellone per salvare lo show! Il sostegno di Javicia Leslie

L'Arrowverse ha subito alcuni cambiamenti negli ultimi tempi, con le cancellazioni di Batwoman e Legends of Tomorrow. Le decisioni sull'addio alle due serie ha scontentato parecchio i fan, soprattutto perchè entrambe avevano chiuso in maniera ambigua l'ultima stagione. Nel frattempo gli appassionati di Batwoman si sono organizzati.

I fan si sono rivolti ai social media per creare una campagna mediatica a favore del salvataggio dello show, rivolta a The CW e HBO Max.

Addirittura alcuni spettatori hanno affittato un cartellone pubblicitario per promuovere la campagna pro-Batwoman e la protagonista dello show, Javicia Leslie, ha pubblicato la foto su Twitter, mostrandosi entusiasta per l'affetto dimostrato dai fan.



La prima stagione di Batwoman ha visto Kate Kane (Ruby Rose), cugina di Bruce Wayne, diventare la nuova vigilante di Gotham. Dopo l'addio di Ruby Rose a Batwoman, lo show si è concentrato su Ryan Wilder (Javicia Leslie), una giovane donna che prende le redini della situazione dopo l'addio di Kate, diventando simbolo di speranza per Gotham City.



Nel cast dello show anche Rachel Skarsten, Megan Tandy, Nicole Kang, Camrus Johnson, Robin Givens e Nick Creegan.

Dopo l'annuncio della cancellazione, il cast ha detto addio a Batwoman, insieme agli sceneggiatori della serie The CW, facente parte dell'Arrowverse. Quale sarà il futuro del personaggio? La serie verrà salvata davvero e tornerà con una nuova stagione? Vi terremo informati su eventuali sviluppi della vicenda.