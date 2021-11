Batwoman, i fan sono entusiasti della Poison Ivy di Nicole Kang: 'è perfetta!'

Ieri è stata diffusa la prima immagine di Poison Ivy interpretata da Nicole Kang nel finale di metà stagione di Batwoman che andrà in ona la prossima settimana. La dottoressa Mary Hamilton si è trasformata nel personaggio nell'episodio più recente e diventerà presto Poison Ivy, gli spettatori sono già impazienti per vederla in azione.

Il quinto episodio di Batwoman ha posto le basi per l'arrivo del nuovo villain e la diffusione della prima foto ufficiale ha esaltato i fan che hanno usato i social media per esprimere tutto il loro entusiasmo lodando il costume del personaggio e l’aspetto generale di Poison Ivy, come potete vedere nei tweet in calce alla notizia. Kang farà il suo debutto nell’episodio che andrà in onda mercoledì 24 novembre intitolato Pick Your Poison.



"Sono così entusiasta di interpretare Poison Ivy", ha detto Kang in una dichiarazione. "Lei è qui... finalmente! Questa è una frase che non avrei mai pensato di dire. Wow. Nella nostra storia, sono molto orgogliosa che Poison Ivy sia un villain asiatico il cui pericolo non deriva dalla sua estraneità o dalla sua mistica. Invece, scopriamo le sue motivazioni personali accanto a quelle della Poison Ivy originale e le vediamo intrecciarsi in modo organico e potente. Spero che il futuro abbia spazio per altri come me e oltre per interpretare un personaggio infernale. Per tutto ciò che mi hai fatto sentire e diventare attraverso te, Poison Ivy, grazie."



Cosa ne pensate del nuovo costume di Poison Ivy, siete d’accordo con i fan di Batwoman? Fatecelo sapere nei commenti!