Batwoman: la figlia di Alfred nelle nuove foto dello show DC

Prima dell'inizio di Crisi sulle Terre Infinite, Batwoman deve completare ancora un ultimo episodio. Entertainment Weekly ha recentemente pubblicato due nuove foto in esclusiva del prossimo episodio, intitolato Tell Me the Truth. La foto mostra un personaggio inaspettato che si unirà al gruppo dello show: Julia Pennyworth.

Julia Pennyworth è la figlia del maggiordomo Alfred. Wolfe descrive Julia come un'astuta e arguta agente dei servizi segreti britannici, che condivide un passato complicato con Kate Kane, futura Batwoman.

Il promo dello show mostra l'arrivo di Julia e anche una breve scena insieme a Batwoman mentre combattono su di un tetto.

Julia è apparsa in maniera sporadica nei fumetti dagli anni '80 ma ha iniziato a svolgere un ruolo significativo a metà degli anni 2010.



Si tratta di un ulteriore aggiornamento per Batwoman, che indica una direzione ben precisa dello show all'interno dell'ArrowVerse, che ha incluso diversi nuovi villain.

"Non ripeteremo troppo i villain all'interno dell'ArrowVerse; si tratta di un capitolo completamente nuovo per quanto riguarda gli eroi e i cattivi".

Nel sesto episodio di Batwoman è stato raccontato il destino di uno dei personaggi più apprezzati, ovvero Lucius Fox.

Rachel Skarsten si è invece recentemente soffermata sul futuro del suo personaggio all'interno della serie che vede protagonista Ruby Rose nei panni di Kate Kane, che torna a Gotham City per vestire i panni di Batwoman e proteggere la città.