Batwoman: il finale di stagione anticipato crea qualche problema di continuity

Mentre si parla già della seconda stagione di Batwoman, nelle scorse ore è andato in onda il finale della prima parte della serie, che ha però portato alla creazione di un errore all'interno dell'Arrowverse.

Nel corso della puntata intitolata "O, Mouse!" abbiamo assistito ad una scena in cui Alice decide di aiutare Tommy Elliot, creandogli una maschera che riproduce le fattezze di Bruce Wayne. Grazie a questo espediente Hush riuscirà ad entrare nella Wayne Tower e ad impossessarsi della kryptonite nascosta precedentemente da Lucius Fox. Il volto che è stato scelto per il celebre milionario di Gotham City è stato quello dell'attore Warren Christie, ma molti fan hanno fatto notare che l'attore è presente anche in una puntata di Arrow, dove interpreta Carter Bowen.

Si tratta di un acclamato neurochirurgo, membro di una ricca famiglia amica dei Queen e che è presente in una scena in cui Oliver Queen è costretto ad ascoltare i suoi numerosi successi, trovandolo troppo sicuro di sé. Nonostante questo siamo sicuri che la presenza dell'attore in entrambe le serie sia un caso che non avrà importanti ripercussioni sull'Arrowverse.

