Batwoman: le foto del finale anticipano una resa dei conti

Avevamo già visto le prime foto di Hush, personaggio che apparirà in Batwoman, adesso l'emittente televisiva The CW ha condiviso alcune immagini scattate sul set del finale della prima stagione della serie che segue le vicende di Kate Kane.

Potete vedere le immagini in calce alla notizia, l'episodio intitolato "O, Mouse!" concluderà la stagione di debutto del personaggio interpretato da Ruby Rose. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dal canale televisivo: "Quando uno dei precedenti eroi ritorna a Gotham City per regolare alcuni conti, sia Batwoman sia Commander Kane si trovano sulla difensiva. Nel frattempo Alice ha scoperto un modo per sconfiggere definitivamente Batwoman, ma sta lentamente perdendo ogni influenza che aveva sui suoi alleati Mouse e Hush, aggravando la sua sanità mentale. Luke cerca un modo per salvare Batwoman, mentre Mary ha la possibilità di diventare la sorella di cui Kate ha sempre avuto bisogno. Julia scopre nuove informazioni sulla persona che sta manovrando da dietro le quinte Sophie. Infine Batwoman sarà sconvolta dalle scelte fatte dal padre, deciso a continuare ad affrontarla". La puntata è stata diretta da Amanda Tapping, mentre la sceneggiatura è opera di Holly Henderson e Don Whitehead.

In attesa della messa in onda della puntata, che sarà trasmessa il prossimo 17 maggio, vi lasciamo su questa notizia che ci spiega il motivo per l'assenza di Joker in Batwoman.