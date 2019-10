Batwoman: dai fumetti qualche dettaglio in più sul personaggio di Alice

Sta per debuttare negli Stati Uniti l'ultimo show dell'Arrowverse, Batwoman, con il primo episodio delle avventure di Kate Kane, interpretata da Ruby Rose. Il primo episodio proporrà il debutto in un live action di Alice (Rachel Skarsten), villain di Gotham City con un legame piuttosto singolare con Kate e con le icone della DC Comics.

Si sa ben poco sul ruolo che avrà Alice nello show ma possiamo ricordare qualcosa sulla sua storia nei fumetti.

Creata da Greg Rucka e J.H. Williams III, Alice ha fatto il suo debutto nel primo numero di Batwoman, volume 2. Nei fumetti Alice è uno pseudonimo per Elizabeth Kane, sorella gemella identica di Kate. A causa del ruolo dei genitori nell'esercito, Elizabeth e Kate dovettero trasferirsi parecchie volte da bambini, con i genitori che li portarono infine a Bruxelles, in Belgio.



Al dodicesimo anno delle due sorelle, l'auto guidata dalla mamma Gabi fu investita da un camion e tre di loro furono poi rapite. Alla fine Kate fu salvata dal padre Jacob e da un gruppo di soldati ma si credeva che Gabi ed Elizabeth fossero entrambe morte. In realtà Elizabeth era sopravvissuta al rapimento e fu inviata dai rapitori alla Religione del Crimine, un'organizzazione segreta che segue il credo della Bibbia del crimine. In questo percorso Elizabeth ha iniziato a sviluppare l'alter ego di Alice, recitando e parlando come il personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Diventata leader della Religione del Crimine, Alice tornò a Gotham City e decidendo di avvelenare la città con un gas molto potente. Batwoman, ovvero Kate, intervenne, e il combattimento tra le finì con Alice sopraffatta da una coltellata e rivelatrice della sua vera identità. Resuscitata dal DEO, Alice fu usata come esca per attirare Batman e Batwoman. Terminata finalmente la battaglia, Alice fu mandata dal padre, Jacob, in una struttura psichiatrica.

Tornata a Gotham City come Red Alice, aiuterà in seguito sua sorella a combattere Nocturna. Quasi morta dopo una lotta con Morgan le Fey, Ragman assorbì la sua anima nel tentativo di salvarla. Alla fine Alice decise di espiare i propri peccati tornando in vita per aiutare Kate. Recentemente Elizabeth è stata rapita dall'istituto di igiene mentale e ha subito un lavaggio di cervello per tornare ad essere Alice. Kate è riuscita a salvarla ma tutto questo ha messo a dura prova il suo rapporto con Batman. Ora i fan si chiedono come la storia di Alice verrà raccontata nello show tv. Ci sono nuove immagini che presentano il personaggio, in aggiunta ad alcune foto di Batwoman.