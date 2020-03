Batwoman: il gas dello Spaventapasseri è il protagonista del nuovo promo

La quindicesima puntata di Batwoman si intitolerà Off With Her Head e sarà incentrata sul personaggio di Alice, ma tornerà anche un altro elemento noto ai fan di Batman: il gas tossico di Spaventapasseri.

Nella puntata precedente avevamo scoperto che il dottor August Cartwright sta tenendo in ostaggio il figlio Mouse utilizzando proprio il pericoloso gas, che ha l'effetto di rendere reali le peggiori paure di chi lo inala. La vera sorpresa è che, come vediamo nel promo, verrà somministrato anche ad Elizabeth Kane, la sorella cattiva di Batwoman, nota come Alice. La vediamo infatti mentre è obbligata ad indossare una mascherina attraverso il quale passa il gas, ed è lecito aspettarsi una puntata incentrata sull'esplorazione delle fobie di Alice e sui traumi che ha subito in passato.

Rachel Skarsten, interprete della villain, aveva dichiarato: "Mi sto divertendo molto a dare vita al lato devastante e pazzo di Alice. Anche se dovesse trovare un po' di pace, spero che non succeda almeno per ora, perché mi sto divertendo troppo ad interpretarla in questo modo. Non scommetterei su una sua imminente redenzione: credo che gli sceneggiatori si stiano divertendo tanto a rappresentarla così malvagia, ma potrebbe succedere prima o poi".

Che sia arrivato il momento per Alice di affrontare tutte le sue paure e iniziare ad eliminare il suo lato malvagio? Nell'episodio Through The Glass sarà invece Batwoman a mettere in dubbio la propria identità e le proprie capacità.