Batwoman 'giù, giù, giù' nella sinossi ufficiale del terzo episodio della prima stagione

In attesa di ammirare il prossimo 6 ottobre il primo e attesissimo episodio della prima stagione di Batwoman, nuova serie originale CW ambientata nell'Arrowverse, l'emittente americana ha deciso di pubblicare in rete la sinossi ufficiale del terzo episodio della stagione, intitolato "Down, Down, Down".

Del primo episodio abbiamo ampiamente parlato, mentre grazie alla sinossi di The Rabbit Hole siamo venuti a conoscenza che Kate Kane (Ruby Rose) affronterà di petto la minaccia di Alice e della sua Wonderland Gang. Adesso grazie alla sinossi del terzo episodio possiamo anticipare qualche altra curiosità sulla serie. Eccola:



DOWN, DOWN, DOWN - "Gotham City aspetta con impazienza un'altra visita dell'eroe mascherato che credono essere Batman, mentre Alice continua a giocare con Kate e un suo segreto, che rivela anche a Jacob e Catherine. Tommy Elliot (gust-star dell'episodio) fa visita a Kate, amico d'infanzia del cugino Bruce Wayne che ha finalmente realizzato il suo sogno di diventare più ricco di Bruce, organizzando una festa in modo da farlo sapere a tutta Gotham. Nel frattempo, Kate collabora con Luke per capire chi ha rubata una potente arma dall'arsenale di Batman, comprendendo anche di dover abbandonare l'identità di Batman e trovarne una sua personale".



Batwoman inizierà sulla CW il prossimo 6 ottobre.