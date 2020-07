Batwoman, anche Grant Gustin accoglie Javicia Leslie: 'Benvenuta nell'Arrowverse'

La notizia del giorno nell'Arrowverse è la scelta della nuova Batwoman, che dopo l'addio di Ruby Rose sarà interpretata da Javicia Leslie. L'attrice, nata nel 1987, sarà Ryan Wilder, la sostituta di Kate Kane.

Sin dalle prime ore dopo la pubblicazione della notizia, Javicia Leslie ha raccolto sul web il consenso dei fan, che sembrano aver accolto positivamente la scelta, nonostante il curriculum non ancora di primissimo livello dell'attrice (ha recitato in God Friended Me, The Family Business e Always a Bridesmaid).

Anche alcune star dell'Arrowverse, in ogni caso, sono soddisfatte della scelta, come dimostra il post pubblicato su Instagram da Grant Gustin (The Flash), che si può vedere anche in calce alla news. L'attore ha infatti condiviso l'immagine promozionale di Warner Bros, una foto in primo piano di Javicia Leslie, accompagnata dalla scritta "Benvenuta nella famiglia Arrowverse, Javicia!". Nella didascalia l'attore ha aggiunto: "Diamo il benvenuto alla nostra nuova Batwoman, Javicia Leslie."

In una recente dichiarazione, l'attrice si è detta orgogliosa di essere la prima donna nera a interpretare il ruolo di Batwoman in una serie tv, e di rappresentare nello show la comunità LGBTQ+. Nella serie, infatti, Ryan Wilder è una giovane donna apertamente lesbica, mentre nella vita reale Javicia Leslie è bisessuale.

Di Batwoman, naturalmente, si parlerà molto anche al prossimo DC FanDome, previsto per il 22 agosto.