Batwoman: prima immagine di Gabriel Mann nel ruolo di Tommy Elliot

Già dal Comic-Con di San Diego di quest'estate, i fan DC hanno scoperto che Batwoman includerà anche le origini di Tommy Elliot, uno dei villain di Batman il cui alter ego è Hush. In attesa del debutto dello show in programma negli Stati Uniti domenica sera grazie a TVLine possiamo sapere chi interpreterà il personaggio di Tommy.

Grazie alla foto pubblicata in esclusiva sappiamo che si tratta della star di Revenge, Gabriel Mann. Il personaggio debutterà nel terzo episodio di Batwoman ed è descritto come 'un amico d'infanzia del cugino di Kate, Bruce Wayne, che è cresciuto fino a diventare un magnate immobiliare che vanta fascino e sorriso amichevole'. Tuttavia Tommy ha dalla sua anche una parte oscura e minaccia di mettere a rischio l'identità di Kate Kane come Batwoman.



Delle modifiche sostanziali si notano rispetto al personaggio del fumetto, dove Tommy lavora come medico e non è un magnate del settore immobiliare. Ancora non è chiaro quale sarà il suo percorso in Batwoman.

L'evoluzione di diversi personaggi, soprattutto villain, non è ancora molto chiara:"In realtà è davvero divertente, vorrei che potessimo farlo in tutti gli show perché riesci a stare con il personaggio senza avere tutte le spiegazioni. Ed è più interessante che mostrare e spiegare subito tutti i personaggi in 42 minuti e poi dire 'ecco potete andare'" ha spiegato Sarah Schechter.

Ruby Rose interpreta Batwoman; l'attrice ha svelato di aver avuto una reazione allergica al costume che indossa nello show. Rose ha anche spiegato le conseguenze che avrebbe potuto avere dopo l'incidente sul set, a causa di uno stunt fallito.