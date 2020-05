Batwoman, Jade Tailor si prenota per sostituire Ruby Rose: 'Sono abituata ai ruoli tosti'

Dopo il clamoroso abbandono di Ruby Rose dalla serie tv Batwoman, la lista di aspiranti attrici pronte a calarsi nell'iconico ruolo DC sta crescendo di giorno in giorno.

Dopo l'auto-candidatura di Sonya Deville, che nelle scorse ore si è definita come "la scelta migliore per sostituire Ruby Rose", anche Jade Tailor - star di The Magicians - si è proposta per la parte, e per farlo ha utilizzato il post su Twitter che trovate in calce all'articolo.

In effetti la Tailor - come del resto sottolineata lei stessa nel tweet - nel corso degli ultimi cinque anni di The Magicians ha dimostrato a più riprese di possedere le abilità fisiche e di combattimento necessarie per interpretare la protettrice di Gotham: "Quindi ... dato che Ruby Rose non sarà più Batwoman per la serie The CW penso che il network dovrebbe lanciare qualcuno con note abilità di combattimento e che ha interpretato il ruolo di una tosta per almeno 5 anni, e che adora lavorare in orari folli! Giusto per dire, The CW, io sto aspettando!" ha scritto la Tailor.

Voi cosa ne pensate? Vedreste bene questa attrice nei panni di Batwoman? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei comment che trovate in calce all'articolo.

