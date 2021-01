Batwoman, Javicia Leslie sulla comunità LGBTQ: 'Sono onorata di rappresentarla'

Nel corso di una recente intervista promozionale Javicia Leslie, nuova protagonista della serie tv Batwoman dopo l'abbandono di Ruby Rose, ha spiegato il ruolo del suo personaggio come 'modello' della comunità LGBTQ.

Ai microfoni di Bleeding Cool, l'attrice ha dichiarato:

"Interpretare un modello per la comunità LGBTQ e le donne di colore è un onore, ma anche frustrante che questo personaggio sia il primo. Sai, ci fa capire che abbiamo così tanto lavoro da fare ancora, perché arrivati nel 2021 non dovrebbe essere il primo ... Mentre crescevo, non vedevo mai altre versioni di me stessa sullo schermo, specialmente nel mondo dei supereroi, sia nei film che nei programmi televisivi. Ricordo che all'epoca vidi solo due supereroine nere, e le aveva interpretate entrambe Halle Berry ... anche se, tecnicamente, Catwoman non è davvero una supereroina. Quindi diciamo che no ho vista una. Penso che sia importante che ogni categoria venga rappresentata, quindi si, per me è un vero onore. Sono davvero, davvero, davvero fortunata a far parte dell'inizio di questo viaggio".

