Batwoman, Javicia Leslie entra in azione nel full trailer della seconda stagione

Dovremo aspettare ancora un po' per assistere al debutto della nuova Batwoman, Javicia Leslie, ma in questo primo trailer abbiamo già un assaggio di quel che ci aspetta.

"Twinkle, twinkle, little Bat..." canta Alice (Rachel Skrsten) all'inizio del trailer.

E il piccolo pipistrello questa volta non sarà la Kate Kane di Ruby Rose, ma la Ryan Wilder di Javicia Leslie, che finalmente vediamo mettere su il costume (adattato alla nuova eroina) ed entrare in azione contro i cattivi di turno questa volta in quel di Gotham.

"Ryan Wilder sta per diventare Batwoman. È simpatica, disordinata, un po' maldestra e selvaggia. È anche completamente differente da Kate Kane, colei che aveva indossato il costume di Batwoman prima di lei" si legge nella descrizione ufficiale del personaggio "Con nessuno che potesse aiutarla a restare sulla giusta strada, Ryan ha passato anni come corriere per la droga, cercando di evitare la polizia di Gotham e mascherando il suo dolore con le cattive abitudini"

"Oggi, Ryan vive in un van con la sua pianta. Una ragazza che ruberebbe del latte da un gatto randagio e potrebbe anche ucciderti a mani nude, Ryan è il più pericoloso tipo di combattente: dalle grandi abilità e totalmente indisciplinata. Un'omosessuale dichiarata. Atletica. Inesperta. Piena di passione. Fallibile. E decisamente non la tipica eroina america".

La seconda stagione di Batwoman approderà il 17 gennaio su The CW.