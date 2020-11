Batwoman, Javicia Leslie festeggia Halloween sfoggiando il suo costume

La scelta del costume di Halloween è sempre una brutta gatta da pelare se non si ha bene in mente il soggetto del travestimento: un problema a cui Javicia Leslie non ha dovuto far fronte quest'anno, trovandosi già decisamente a suo agio nel costume di Batwoman.

L'attrice, che ha ereditato dalla Kate Kane di Ruby Rose il ruolo da protagonista nello show prodotto da The CW, ha infatti postato su Twitter un video che la ritrae nei panni del celebre personaggio DC intenta a mettersi in posa per "prepararsi al weekend", come scrive Leslie stessa.

Il video della durata di pochi secondi ci mostra una Leslie decisamente a suo agio nel costume di Batwoman, cosa che sicuramente le avrebbe evitato parecchi grattacapi nel caso in cui fosse stato possibile partecipare ai festeggiamenti di Halloween come ogni 31 ottobre che si rispetti.

Le cose, lo sappiamo tutti, quest'anno sono ovviamente andate in modo diverso: la voglia di far festa e di divertirsi sembra però essere sempre intatta, per cui non possiamo che sperare che il prossimo anno la nostra Javicia abbia modo di sfoggiare il suo costume al di fuori del set durante una festa degna di questo nome!

Recentemente, intanto, erano state diffuse le nuove foto di Javicia Leslie vestita da Batwoman; qualche tempo fa, inoltre, la star di Batwoman ha risposto ad alcuni insulti razzisti.