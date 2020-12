Batwoman, Javicia Leslie si mostra nel nuovo poster

Manca meno di un mese al ritorno di Batwoman. I fan sono incredibilmente entusiasti di scoprire cosa ha in serbo la stagione 2, e soprattutto sono curiosi di scoprire come Javicia Leslie si comporterà nel ruolo della protagonista.

Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo poster ufficiale, con cui vediamo l'iconica paladina di Gotham City con la sua classica maschera nera. Ciò che salta all'occhio dall'immagine è la tipica capigliatura afro, che segnerà un netto cambio di rotta con l'attrice che precedentemente aveva ricoperto il ruolo di Batwoman.

La Ryan Wilder di Javicia Leslie è descritta come simpatica, disordinata, ma al contempo indomita e coraggiosa. Ha poco a che fare con Kate Kane, la donna che ha indossato il suo costume prima di lei. Senza nessuno nella sua vita che la tenga sulla retta via, Ryan ha iniziato ad abusare di droghe, e ha quindi iniziato a vivere nel retro del suo furgone. Non è di certo il classico supereroe stereotipato.

"Quando Javicia ha fatto il provino, era ovvio che tutti la guardassero con occhi diversi. Subito abbiamo capito che era lei. Era perfetta" ha detto la showrunner Caroline Dries durante il panel DC FanDome. Se volete fare un salto nel mondo di questa nuova eroina, date un'occhiata al full trailer di Batwoman. Intanto, Javicia Leslie si è unita alla campagna in favore dell'uso della mascherina.