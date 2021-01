Batwoman, Javicia Leslie: 'Non ho avuto modo di confrontarmi con Ruby Rose'

Manca sempre meno all'arrivo della seconda stagione di Batwoman e i fan sono curiosissimi di scoprire come si comporterà Javicia Leslie nei panni della nuova eroina di Gotham City. L'addio di Ruby Rose non è stato di certo facile ma, i telespettatori hanno una grandissima fiducia nell'interprete che le è subentrata.

Nel corso di un'intervista con Variety, Javicia Leslie ha dichiarato di non aver avuto ancora modo di parlare con Ruby Rose. Sembra che ciò derivi dal fatto che il personaggio è una donna completamente diversa ora. Kate Kane e Ryan Wilder hanno ben pochi punti in comune. Secondo la Leslie, la scrittura della nuova stagione di Batwoman lo accentua incredibilmente, dunque non era necessario confrontarsi con la vecchia interprete:

"Gli scrittori e la showrunner hanno già fatto un ottimo lavoro, quindi non ho dovuto cercare altrove altre informazioni. La scrittura ha permesso a questo personaggio di distinguersi da solo e, naturalmente, siamo due individui diversi, quindi la mia energia naturale che entrerà in esso sarà già sufficiente a rendere il personaggio differente. Penso che il mio unico lavoro sia presentarmi e divertirmi e giocare con la trama che è già stata creata".

La Leslie è veramente impaziente di presentare Ryan Wilder ai fan ed è certa che nessuno di loro resterà deluso dal personaggio. Come al solito, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.