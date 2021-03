Batwoman, Javicia Leslie nel nuovo poster della seconda stagione

La seconda stagione di Batwoman ha ormai già fatto il suo debutto su The CW, ma non mancano nuovi materiali promozionali come questo poster con protagonista Javicia Leslie.

Nelle ultime settimane abbiamo imparato a conoscere Ryan Wilder, il personaggio interpretato da Javicia Leslie nella seconda stagione di Batwoman, e nuova eroina titolare dopo aver ereditato il mantello della Kate Kane di Ruby Rose.

E mentre scopriamo man mano il suo passato, e cosa la spinge a mettere a rischio la sua incolumità e combattere il male per le strade di Gotham, Ryan Wilder figura anche nel poster diffuso nelle ultime da The CW, e condiviso dalla stessa Leslie su Instagram (lo trovate, come sempre, in calce alla notizia).

"Ryan si butta sempre a capofitto in ogni cosa, e adoro questo suo modo di fare" ha affermato l'attrice in una precedente intervista "Mi piace come sembri incasinata, perché deve trovare il modo di canalizzare [i suoi sentimenti]. Deve trovare il modo di concentrarsi. Ma credo anche che sia questo a renderla così speciale, dimostra la sua autenticità. È ancora inesperta. È ancorata ai suoi ideali. [...] È il percorso che dovrà affrontare per essere in grado di perdonare. Se ci riuscirà".

Un nuovo episodio di Batwoman andrà in onda la prossima domenica su The CW.