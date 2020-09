Batwoman, ecco Javicia Leslie nei panni di Ryan Wilder! 'Gotham, sono pronta'

Ne è passata dai acqua sotto i ponti dall'improvviso abbandono di Ruby Rose a Batwoman: da allora i fan dello show targato The CW hanno avuto modo di metabolizzare l'addio a Kate Kane e concentrarsi sul chiedersi che aspetto avrà la nuova protagonista Ryan Wilder, interpretata da Javicia Leslie.

Immaginazione che ora trova finalmente qualche riscontro concreto: qualche ora fa, infatti, l'attrice stessa ha postato sul proprio profilo Instagram la prima foto ufficiale che la ritrae nei panni di Batwoman che per tanti episodi abbiamo visto indossare alla Kate di Ruby Rose.

"Attenta Gotham, ho messo il costume e sono pronta a partire... Aspetta solo che Ryan Wilder dia il suo tocco alla Batsuit" scrive Leslie nel commento alla foto. L'immagine in questione sembra provenire da una semplice prova del costume: da qui alla prima apparizione in un episodio dello show non è improbabile, come la stessa Leslie sembra anticipare nel suo post, che verranno apportate ulteriori modifiche all'aspetto del personaggio.

Cosa ne pensate? Vi convince Javicia Leslie nel suo nuovo ruolo? Fateci sapere la vostra nei commenti! Di recente, intanto, ci sono state delle new entry nel cast di Batwoman; la showrunner Caroline Dries, intanto, ci ha spiegato cosa ne sarà di Kate Kane dopo l'addio di Ruby Rose a Batwoman.