Batwoman: Javicia Leslie sulla protagonista al DC FanDome: 'Lotterà con i suoi fantasmi'

La prima stagione di Batwoman ha riservato grandi sorprese per i fan dell'eroina di Gotham, non ultima la decisione di Ruby Rose di lasciare vacante il posto da protagonista, prontamente occupato da Javicia Leslie. A dirci di più sulle vicende che vedranno coinvolto il suo personaggio è la stessa attrice nel panel Legacy of the Bat del DC FanDome.

Ad oggi sappiamo che Leslie non sostituirà Ruby Rose e la sua Batwoman, ma debutterà con un personaggio completamente nuovo di nome Ryan Wilder. Durante l'intervista conclusasi solo pochi minuti fa, Leslie ha anticipato l'arrivo di Ryan nell'Arrowverse e le numerose sfide che dovrà affrontare:

"Batwoman si distingue perché non ha un super-potere", ha spiegato Leslie. "Tutto ciò che usa è la sua intelligenza, la sua forza fisica e Luke [Fox]. Quindi non vedo l'ora di interpretare quel ruolo nei panni di Ryan, che è cresciuta per strada e ha visto nascere e maturare questi supereroi. Per Ryan Batwoman è stata importante anche per la sua dichiarata omosessualità: in lei vedeva un modello al quale ispirarsi. Non deve semplicemente indossare un costume, ma deve confrontarsi con chi è venuta prima di lei e le sarà molto difficile per lei. Sarà un vero e proprio shock per lei, ma penso anche che sia molto bello".

La Ryan Wilder di Leslie è descritto come una simpatica, impacciata e timida ragazza che non potrebbe essere più diversa da Kate Kane. Non avendo nessuno che le abbia mostrato la retta via Ryan ha passato anni a fare il corriere della droga, nascondendosi dalla polizia e dal suo stesso dolore e, nel momento in cui la conosciamo, vive nel suo furgone con una pianta. ComicBook descrive il personaggio come "una ragazza che ruberebbe del latte per un gatto randagio e potrebbe ucciderti a mani nude: abile e selvaggiamente indisciplinata".

Ryan Wilder rivoluzionerà quindi la dimensione dei giustizieri di Gotham e, chissà, forse anche dell'intero Arrovwerse. Aspettando nuovi dettagli, scoprite il sensazionale poster che anticipa il costume di Javicia Leslie per Batwoman: