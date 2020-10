Batwoman, Javicia Leslie risponde agli insulti razzisti: 'Avete scelto la tipa sbagliata'

L'addio di Ruby Rose a Batwoman è stato sicuramente un colpo difficile da assorbire per gran parte del fandom dello show, che ha in parte reagito alla cosa criticando a priori la scelta di Javicia Leslie per sostituire l'attrice. Come spesso accade in questi casi, però, qualcuno si è decisamente lasciato prendere un po' troppo la mano.

Le critiche fanno parte del gioco, gli insulti razzisti no: in molti sembrano per non aver ancora afferrato il concetto e l'hanno dimostrato cominciando ad attaccare Leslie nella maniera più bieca. La nuova protagonista di Batwoman, però, sembra tutt'altro che intenzionata ad abbassare la testa davanti a comportamenti di questa levatura.

"A tutte quelle persone che stanno lasciando commenti razzisti sulla mia pagina... Avete scelto la tipa sbagliata. Mi fate solo venire voglia di impegnarmi ancora di più" ha scritto Javicia Leslie su Instagram, aggiungendo poi: "I miei antenati mi hanno costruita per questo". Un messaggio piuttosto chiaro, insomma: potete smetterla di provarci, perché Javicia Leslie non si butta giù così facilmente.

Commenti inopportuni a parte, c'è comunque grande attesa per questa nuova stagione dello show The CW: qualcuno parla già di un nuovo villain in arrivo per Batwoman; Ruby Rose, intanto, è tornata a parlare dei motivi del suo addio a Batwoman.