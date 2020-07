Batwoman: Javicia Leslie sarà Ryan Wilder, la nuova protagonista dello show CW

Nei mesi scorsi la turbolenza portata dall'abbandono del ruolo da parte di Ruby Rose ha sconvolto e alimentato la curiosità - e qualche volta la perplessità - sul futuro della nuova serie tv di Batwoman. Dopo tanta suspence sappiamo finalmente chi sarà la protagonista che vestirà i panni della donna pipistrello.

Il suo nome è Javicia Leslie, e sarà lei ad indossare il mantello della supereroina nel ruolo di Ryan Wilder, la sostituta di Kate Kane a partire dalla seconda stagione dello show targato CW. Il suo nome risulta nuovo a chi ha seguito fin'ora l'avvicendarsi di nomi e curriculum di attrici più o meno note che potevano essere delle potenziali sostitute.

La bellissima attrice di colore ha lavorato nello spettacolo della CBS "God Friended Me", prodotto dalla Warner Bros. Television e dalla Berlanti Productions, che sono le stesse che producono "Batwoman". Poi ha recitato in "The Family Business" e nel film "Always a Bridesmaid".

Lo show stava cercando un'attrice che rappresentasse la comunità LGBTQ+, e Leslie è felice di poter portare la bandiera arcobaleno in uno show tv: "Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice nera a interpretare il ruolo iconico di Batwoman in televisione e, in quanto donna bisessuale, sono onorata di unirmi a questo spettacolo rivoluzionario che è stato talmente innovatore per la comunità LGBTQ+", e sul suo account Instagram ha pubblicato un post in cui ha scritto: "Per tutte le ragazze di colore che sognano di poter diventare un supereroe un giorno...è possibile!".

Anche la collega uscente Ruby Rose si è complimentata con Javicia per il ruolo ottenuto, e che non vede l'ora di guardare la seconda stagione per vederla in azione nei panni della donna pipistrello. Intanto nell'Arrowverse si pone il dubbio su come Batwoman influirà sui futuri crossover, ma fin'ora sappiamo solo che gli showrunner dovranno inventarsi qualcosa di straordinario per "tappare il buco" della trama.

Voi cosa ne pensate di Javicia Leslie nei panni della nuova Batwoman? Vi aspettavate qualcun altro o siete felici di leggere il suo nome per interpretare Ryan Wilder, la ribelle supereroina? Fatecelo sapere nei commenti.